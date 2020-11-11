Российские фигуристы, призер чемпионата мира и Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о том, как идет их сотрудничество с экс-фигуристом Сергеем Вороновым.

Слова Морозова цитирует агентство ТАСС. Фигурист отметил, что основными тренерами пары по-прежнему остались Марина Зуева и Максим Траньков.

«Сергей помогает нам с прыжковой частью. В прошлом сезоне постоянны были огрехи, а сегодня Женя была просто безупречна, у меня было касание рукой», — сказал Морозов после проката произвольной программы на этапе Кубка России в Казани.

По словам Морозова, за короткий промежуток (несколько недель) уже есть плоды сотрудничества с Вороновым.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на этапе Кубка России в Казани.