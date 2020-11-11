Серебряные призеры Олимпийских игр, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат Франции и чемпионат Европы по фигурному катанию.

Об этом сообщает французский журналист Поль Пере в своем «Твиттере».

Известно, что Пападакис/Сизерон приняли такое решение для того, чтобы сосредоточиться на чемпионате мира по фигурному катанию, который планируется провести в марте 2021 года в Стокгольме.

Напомним, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон поставили две новые программы на сезон-2020/21, однако пока не выступали ни на одном турнире из-за ограничений по коронавирусу. Турниры Skate Canada и Internatiounaoux de France, входящие в серию Гран-при по фигурному катанию, были отменены из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Канаде и Франции.