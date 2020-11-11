Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Рибалта заявил, что изначально нужно понять, зачем нужен лимит на легионеров. Если в приоритете — сильная национальная сборная, то можно посмотреть на команды Испании, Германии или Франции.

«В их странах нет таких лимитов. Ограничения есть, но они не такие жесткие. В лиге должна быть конкурентоспособность. Сборной нужно всего 20 игроков, а не 60, например», — отметил Рибалта, добавив, что лиге требуется меньше ограничений.

По словам Рибалты, он бы обязал играть с определенным количеством российских игроков в матчах первой и второй лиги, а также ввел бы правило молодых футболистов. «Именно молодые игроки составляют базу, они должны играть и конкурировать с самого начала карьеры», – сказал Рибальта.