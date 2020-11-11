Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила о переносе зимних показов ледовых шоу из-за новых ограничений по коронавирусу в Москве.

В интервью РБК Навка сообщила, что изначально планировалось проводить шоу с заполняемостью зала в 50 процентов, однако из-за новых ограничений шоу переносятся. Билеты на шоу выходили в продажу, и как сообщила Навка, много людей запланировали посещение этих в новогодние праздники.

«Поэтому, возможно, мы перенесем прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — рассказала Навка, подчеркнув, что зрители просили не отменять шоу насовсем.

Напомним, в новогодние праздники в Москве должно было состояться повторение спектаклей «Спящая Красавица. Легенда двух королевств» с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.