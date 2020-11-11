Петербургский СКА сегодня, 12 ноября, сыграет против подольского «Витязя» матч регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Подмосковье на арене «Витязь» и начнется в 19:30 по московскому времени.

За 23 тура регулярного чемпионата команда Валерия Брагина набрала 29 очков, это девятое место в общем зачете КХЛ и второе — в турнирной таблице Западной Конференции. После паузы на матчи сборных СКА сумел на выезде обыграть финский «Йокерит» со счетом 4:1, в матче отличились Евгений Кетов, Евгений Тимкин, Миро Аалтонен и Владимир Ткачев.

«Витязь» после паузы на игры сборных сыграл одну встречу: клуб проиграл московскому «Динамо» на домашней арене со счетом 1:2. Сейчас у команды из Подольска 23 очка, набранных за 22 тура.