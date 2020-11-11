Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой не полетели в составе национальной команды на выездные матчи против Молдавии, Турции и Сербии.

Об этом сообщает издание РИА Новости. По информации пресс-службы, команда прилетела в Кишинев в составе 25 человек, Заболотный, Ерохин и Лесовой остались в Москве.

Ранее Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус, их изолировали от команды. После этого в основную сборную России довызвали нападающего ЦСКА и молодёжной национальной команды Федора Чалова.

Отметим, этих трех игроков не было в расположении сборной России на октябрьских сборах, когда команда проводила три домашних встречи.

12 ноября сборная России проведет контрольную встречу с Молдовой, а 15 и 18 ноября — матчи Турцией и Сербией в Лиге наций.