Адвокат бывшего игрока сборной Аргентины по футболу и тренера футбольного клуба «Химнасия» Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о том, как себя чувствует его клиент после операции.

По словам Морлы, которые цитирует портал Cadena Cope, Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни. «Это чудо, что проблему смогли обнаружить, потому что Диего мог умереть», — отметил адвокат, подчеркнув, что сейчас Марадона чувствует себя хорошо.

«Ему нужна семейная поддержка, а также ласка, любовь и счастье. Теперь он будет находиться дома, но под надзором врачей, — заявил Морла.

Напомним, в начале ноябре Диего Марадона перенес экстренную операцию на головном мозге, экс-футболисту удалили тромб.