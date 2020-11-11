Российский фигурист Андрей Анисимов выиграл короткую программу в соревнованиях юношей на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

За свое выступление с чистым тройным акселем представитель СШОР «Москвич» получил 84,01 балла от судей.

Второе место на данный момент занимает Николай Угожаев, который тренируется в школе Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Судьи оценили прокат Угожаева в 80,95 баллов.

Третью промежуточную позицию занял Кирилл Сарновский из академии «Ангелы Плющенко». Он набрал 79,79 баллов.

Рядом с пьедесталом пока остановились Владислав Дикиджи и Максим Белявский — они идут на четвертой и пятой строчке, оба фигуриста допустили падение с тройного флипа в каскаде.