На этапе Кубка России в Казани сегодня, 12 ноября, состоится заключительный соревновательный день.

На 15:00 назначен старт произвольной программы в соревнованиях юношей. Прямая трансляция выступлений фигуристов будет осуществляться на официальном сайте Первого канала.

После короткой программы в лидеры выбился представитель СШОР «Москвич» Андрей Анисимов. За чистый прокат с тройным акселем он набрал 84,01 балла.

На втором месте пока идет Николай Угожаев, который тренируется в школе Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Судьи оценили прокат Угожаева в короткой программе на 80,95 баллов.

Третью промежуточную позицию занял Кирилл Сарновский из московской академии «Ангелы Плющенко». Он набрал 79,79 баллов за свою короткую программу.