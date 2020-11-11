Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, объяснили причины неудачного выступления на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Слова фигуристов цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как отметила Бойкова, на выступлении сказался большой перерыв в соревнованиях в большей степени, чем физическая форма.

«На тренировках мы целиком и не раз проезжали эту программу, катали ее чисто», — отметила фигуристка.

Как считает Козловский, основной мотивацией поездки в Казань стала возможность почувствовать соревновательную атмосферу. «Сезон в целом должен получиться обычным, просто с поправками. Нельзя сказать, что стартов мало, просто они сместились», — отметил Козловский, добавив, что если будут проведены чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при, то отличий от обычного сезона и не будет.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место на турнире спортивных пар в рамках этапа Кубка России в Казани.