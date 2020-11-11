Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о создании номеров для проекта «Ледниковый период».

!Честно, я немножко сошел с ума. Ты живешь в мире этих танцев, и у тебя все время какие-то образы. Даже когда не работаешь, в голове музыкальная какофония», — заявил Авербух в интервью Первому каналу.

Хореограф отметил, что с другой стороны это особый и интересный мир, а также очень хороший тренинг, поскольку в «Ледниковом периоде» нужно быстро принимать точные творческие решения..

«Это очень быстрая, изматывающая работа. Поэтому я четыре года не подходил к ней. Помню, как после последнего «Ледникового периода» сказал: «Я больше в этот ад не войду», — сказал Авербух, подчеркнув, что изводит себя за промахи в работе с номерами.