Отец и агент аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси высказался о слухах по поводу того, что он контактировал с представителями французского клуба «ПСЖ».

В своем «Инстаграме» Хорхе Месси выложил скриншот новости о том, что с ним общались представители парижского клуба, которые хотели начать переговоры с нападающим.

«Хватит сочинять!» – написал Хорхе Месси, прикрепив хэштег #fakenews.

Напомним, в начале осени стало известно о том, что Лионель Месси может покинуть испанскую «Барселону». Футболист имеет контракт, согласно которому он может покинуть клуб бесплатно в конце каждого сезона. В 2020 году Месси не удалось договорится об уходе из клуба, однако ряд СМИ сообщил о том, что аргентинец может покинуть «Барселону» по окончании сезона-2020/21.