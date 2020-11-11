Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о выступлении своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Слова Транькова цитирует агентство ТАСС. По мнению тренера, прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе оказался хорошей тренировкой, пара продолжает подготовку к чемпионату России в Челябинске.

«В тех условиях, что были у нас для подготовки, за то время и при тех проблемах, что были, ребята показали достойное катание», — отметил Траньков, подчеркнув, что у пары есть свои плюсы и минусы, но она продолжает работать дальше.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в турнире пар на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.