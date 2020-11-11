Российская фигуристка Алена Косторная высказалась о том, как украшает свои коньки стразами и кто вдохновил ее на это решение.

В сюжете для Первого канала Косторная отметила, что носит уже третью пару коньков с самодельным украшением.

«Как-то увидела это у Жени Медведевой, и мне понравилось. Подумала: почему бы не сделать? Никто так не делал, кроме Жени как раз. А почему нет?», — отметила фигуристка, подчеркнув, что сама сидела и клеила стразы вечером и днем перед короткой программой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«До этого мне было лень, все начинало отваливаться», — сказала Косторная.

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.