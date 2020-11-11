Главные новости с биатлонных и футбольных стадионов, а также с ледовых арен — в традиционном дайджесте событий дня от Nevasport за 11 ноября:

Мишина/Галлямов выиграли соревнования пар на этапе Кубка России в Казани

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования пар на четвертом этапе Кубка России в Казани. Спортсмены выиграли как короткую, так и произвольную программу, получив от судей 233,09 балла за оба выступления в сумме. Второе место — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, они набрали 227,13 балла, третье — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Акатьева с тройным акселем выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла короткую программу на четвертом этапе Кубка России в Казани. За свое выступление Акатьева получила от судей 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла. Второе промежуточное место занимает воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, ее результат — 71,05 баллов, третье место у Софьи Муравьевой с результатом в 67,71 балла.

Анисимов выиграл короткую программу у юношей на этапе Кубка России в Казани

Российский фигурист Андрей Анисимов выиграл короткую программу в соревнованиях юношей на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. За свое выступление с чистым тройным акселем представитель СШОР «Москвич» получил 84,01 балла от судей. Второе место у петербуржца Николая Угожаева — его результат 80,95 баллов, третье место — у Кирилла Сарновского из «Ангелов Плющенко», он набрал 79,79 баллов.

Гараничев выиграл отборочный спринт сборной России, Пащенко, Бабиков и Латыпов — в призах

Российский биатлонист, призер Олимпийских игр Евгений Гараничев выиграл отборочную спринтерскую гонку сборной России в Ханты-Мансийске. Дистанцию Гараничев преодолел за 24 минуты и 40 секунд с одним промахом на стойке. Второе место занял Петр Пащенко, третье поделили между собой Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали положительные тесты на коронавирус

Футболисты сборной России Антон Заболотный («Сочи»), Александр Ерохин («Зенит») и Даниил Лесовой («Динамо») сдали тесты на коронавирус, которые определили положительный результат. Футболисты изолированы от команды, они не полетели со сборной России в Кишинев. В сборную был довызван нападающий ЦСКА Федор Чалов.