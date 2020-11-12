Smooya: Я совершил очень много ошибок за карьеру

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Парень, который год стримил без зрителей привлёк на канал больше 1000 фоловеров

V1lat про состав Solo и RAMSEs: Состав не на ровном месте собрался

Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о новом составе Алексея Solo Березина, Владимира No[o]ne Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова. Волочай считает, что Just Error очень сильная команда на бумаге и переговоры о данном ростере происходили больше года назад.

LighTofHeaveN: Новый состав Solo не выиграет The International

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