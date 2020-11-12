В товарищеском матче сборная Франции на выезде потерпела поражение от национальной команды Финляндии со счетом 0:2.

В составе финской сборной по мячу забили нападающий «Брентфорда» Маркус Форсс с передачи форварда «Эребру» Расмуса Карьялайнена на 28-й минуте и полузащитник «Пафоса» Онни Валакари тремя минутами позже.

Отметим, для французов это поражение стало первым с лета 2019-го, когда они проиграли сборной Турции в квалификации Евро-2020 со счетом 0:2.

Напомним, в групповом этапе чемпионата Европы, который пройдет в 2021 году, сборная Финляндии сыграет в одной группе с Россией. Также с ними квартете национальные команды Дании и Бельгии.

Матч финнов против сборной России пройдет 16 июня на стадионе «Газпром Арена».