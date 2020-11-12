Овечкин: Может, «Динамо» меня подпишет и поменяет в СКА на денежную компенсацию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, возможен ли его переход в СКА.

По словам Овечкина, когда-нибудь он вернется в родной клуб и буду защищать цвета «Динамо».

Хоккеист также ответил, возможен ли вариант с его переходом в петербургский СКА.

«Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию», — сказал Овечкин, слова которого приводит YouTube-канал «КраСава».

Ранее стало известно, что руководство «Вашингтон Кэпиталз» рассчитывает в ближайшее время начать договариваться о продлении соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным.