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  • 09:19,  12 ноября 2020
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Овечкин: Может, «Динамо» меня подпишет и поменяет в СКА на денежную компенсацию

Овечкин: Может, &#171;Динамо&#187; меня подпишет и поменяет в СКА на денежную компенсацию
Александр Овечкин. Фото: Instagram.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, возможен ли его переход в СКА.

По словам Овечкина, когда-нибудь он вернется в родной клуб и буду защищать цвета «Динамо».

Хоккеист также ответил, возможен ли вариант с его переходом в петербургский СКА.

«Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию», — сказал Овечкин, слова которого приводит YouTube-канал «КраСава».

Ранее стало известно, что руководство «Вашингтон Кэпиталз» рассчитывает в ближайшее время начать договариваться о продлении соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным.

В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти играх Кубка Стэнли-2020 российский нападающий забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

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