Стало известно, когда состоятся выборы следующего президента «Барселоны»

Выборы нового президента каталонской «Барселоны» могут состояться 16-17 января.

Об этом сообщает La Vanguardia. По информации источника, дату проведения выборов объявят 20 декабря. Отмечается, между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня, поэтому выборы могут состояться 16-17, 23-24 или, в крайнем случае, 30–31 января. Оптимальным вариантом считается голосование 16–17 января, так как сохранится возможность для нового руководства поработать на зимнем трансферном рынке до его закрытия.

В данный момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс.