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  • 09:22,  12 ноября 2020
Футбол
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Стало известно, когда состоятся выборы следующего президента «Барселоны»

Форма, Барселона
Комплект формы "Барселоны". Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Выборы нового президента каталонской «Барселоны» могут состояться 16-17 января.

Об этом сообщает La Vanguardia. По информации источника, дату проведения выборов объявят 20 декабря. Отмечается, между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня, поэтому выборы могут состояться 16-17, 23-24 или, в крайнем случае, 30–31 января. Оптимальным вариантом считается голосование 16–17 января, так как сохранится возможность для нового руководства поработать на зимнем трансферном рынке до его закрытия.

В данный момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс.

Напомним, ранее Жосеп Бартомеу объявил о том, что покидает «Барселону» вместе со всеми членами совета директоров. В СМИ отмечают, что данное решение было принято 27 октября после экстренного заседания руководителей клуба в 19:00 по местному времени.

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