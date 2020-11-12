Стало известно, когда состоятся выборы следующего президента «Барселоны»

Выборы нового президента каталонской «Барселоны» могут состояться 16-17 января.
Об этом сообщает La Vanguardia. По информации источника, дату проведения выборов объявят 20 декабря. Отмечается, между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня, поэтому выборы могут состояться 16-17, 23-24 или, в крайнем случае, 30–31 января. Оптимальным вариантом считается голосование 16–17 января, так как сохранится возможность для нового руководства поработать на зимнем трансферном рынке до его закрытия.
В данный момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс.
Напомним, ранее Жосеп Бартомеу объявил о том, что покидает «Барселону» вместе со всеми членами совета директоров. В СМИ отмечают, что данное решение было принято 27 октября после экстренного заседания руководителей клуба в 19:00 по местному времени.
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