Сборная России по футболу сегодня, 12 ноября, проведет товарищеский матч с национальной командой Молдавии в Кишиневе. Начало встречи на стадионе «Зимбру» назначено на 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна здесь.

На эту контрольную игру была назначена бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску, ему будут помогать боковые арбитры Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу.

На игру против Молдавии не смогли отправиться три футболиста сборной России, которые сдали сомнительные тесты на коронавирус — это Антон Заболотный, Даниил Лесовой и Александр Ерохин. Команда России прибыла в Кишинев в составе 25 футболистов.

На ноябрьских сборах национальной команде предстоит сыграть выездные матчи в Лиге наций против Сербии и Турции.