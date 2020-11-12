Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в мадридский «Реал».

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на канал RTVE. По информации источника, тренерский штаб «Реала» заинтересован в подписании двух игроков в зимнее трансферное окно, помимо нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда это полузащитник французского «Ренна» Эдуардо Камавинга.

Отмечается, за трансфер Холанда мадридцы готовы заплатить 75 миллионов евро и отдать форварда Луку Йовича в двухгодичную аренду. Известно, что 20-летний норвежец — главная цель «Реала», и клуб уже связывался с немецким клубом по поводу трансфера.

Ранее сообщалось, что английский «Лестер» хочет приобрести сербского нападающего мадридского «Реала» Луку Йовича. Английский клуб рассматривает возможность арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.