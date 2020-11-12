Спортсмены и представители антидопинговых агентств 14 государств призвали к реформе Всемирного антидопингового агентства.

Как гласит заявление, опубликованное на сайте Норвежского антидопингового агентства, по отдельности страны не один раз призывали к проведению реформ, а теперь говорят об этом коллективно и призывают ВАДА стать более независимой организацией.

«Спортсмены проходят тесты на допинг, большая часть этих тестов проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в ВАДА. ВАДА неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им того, чего они заслуживают», — сообщается в заявлении, которое было подписано Австралией, Австрией, Канадой, Данией, Финляндией, Францией, Германией, Ирландией, Латвией, Нидерландами, Новой Зеландией, Норвегией, Великобританией и США.