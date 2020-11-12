Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча Хорватия — Турция

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом во время перерыва товарищеского матча против национальной команды Турции.

Как сообщается в пресс-релизе сборной Хорватии, федерация получила результаты тестов сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало известно, что Домагой Вида заразился коронавирусом. Отмечается, непосредственно медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма игры с Турцией.

«После того как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Согласно регламенту, Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле», — гласит текст официального пресс-релиза.