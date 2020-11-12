Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча Хорватия — Турция

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом во время перерыва товарищеского матча против национальной команды Турции.
Как сообщается в пресс-релизе сборной Хорватии, федерация получила результаты тестов сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало известно, что Домагой Вида заразился коронавирусом. Отмечается, непосредственно медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма игры с Турцией.
«После того как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Согласно регламенту, Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле», — гласит текст официального пресс-релиза.
Напомним, Вида проявил себя после матча четертьфинала чемпионата мира 2018 года со сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Тогда по сети гуляло видео, на котором Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем выкрикнул лозунг «Слава Украине!». После этого игрок принес извинения.
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