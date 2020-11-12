Российский боец АСА в среднем весе Магомед Исмаилов рассказал, кто может сподвигнуть чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Сен-Пьер. Будет очень здорово, если они оба вернутся ради одного поединка. Думаю, Жорж – единственный, кто может повлиять на решение Хабиба возобновить карьеру», – сказал Исмаилов, слова которого приводит RT.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.