Сборная России крайне ослабленным составом сыграет против Молдавии. В этот раз состав команды Станислава Черчесова действительно непредсказуем.

В воротах стоит ждать Матвея Сафонова — не зря же Черчесов его вызвал, товарищеский матч — самое место, чтобы проверить молодого голкипера.

Справа в защите выйдет Марио Фернандес, которому нужно наигрываться после отсутствия на прошлом сборе. В центре — Джикия и Кудряшов. Первый наконец вернулся, и, скорее всего, будет капитаном, а второй — любимчик Черчесова. После провалов Семенова Кудряшов будет играть в основе до тех пор, пока не провалится — тогда появится шанс у Дивеева или Евгеньева. Слева — Юрий Жирков, за неимением альтернатив.

В опорной зоне Черчесов наверняка поставит пару Зобнин — Оздоев, а в атаке мы увидим Алексея Миранчука, Андрея Мостового и Далера Кузяева. Вряд ли главный тренер будет включать в основной состав обоих братьев Миранчуков — кто-то точно выйдет со скамейки, и, скорее всего это будет Антон — Алексею уверенность основного футболиста сейчас нужна больше.

В центре нападения выйдет Александр Соболев, который пусть и не точная копия Артема Дзюбы, но заменить его способен, не теряя при этом в качестве. Заболотный из-за коронавируса не сыграет, а Чалова сразу к старту Черчесов точно не подпустит.

Сборная России в матче с Молдавией (версия Nevasport): Матвей Сафонов — Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Марио Фернандес — Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Далер Кузяев — Александр Соболев.