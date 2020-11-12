Солдатова показала, как выполняет упражнение с мячом под песню Агилеры

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

Четырехкратная чемпионка мира показала видеоролик, в котором выполняет упражнения с мячом под песню Кристины Агилеры «Bound to you».

«Ты — все, что мне нужно, когда я прижимаюсь к тебе», — подписала Солдатова видеозапись цитатой из песни.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Александра Солдатова приостановила спортивную карьеру из-за булимии, спортсменка проходила лечение в клинике и не тренировалась несколько месяцев. Согласно режиму восстановления, спортсменка не могла даже ходить, чтобы организм набирался сил и сохранял энергию.