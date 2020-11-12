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  • 11:44,  12 ноября 2020
Художественная гимнастика
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Солдатова показала, как выполняет упражнение с мячом под песню Агилеры

Солдатова показала, как выполняет упражнение с мячом под песню Агилеры
Александра Солдатова. Фото: Instagram.

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

Четырехкратная чемпионка мира показала видеоролик, в котором выполняет упражнения с мячом под песню Кристины Агилеры «Bound to you».

«Ты — все, что мне нужно, когда я прижимаюсь к тебе», — подписала Солдатова видеозапись цитатой из песни.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Александра Солдатова приостановила спортивную карьеру из-за булимии, спортсменка проходила лечение в клинике и не тренировалась несколько месяцев. Согласно режиму восстановления, спортсменка не могла даже ходить, чтобы организм набирался сил и сохранял энергию.

Ранее стало известно, что сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы в Киеве, который был перенесен с весны 2020 года на конец ноября.

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