Бабиков выиграл отборочный масс-старт сборной России, Гараничев — второй

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в рамках сборе в Ханты-Мансийске.

Бабиков допустил один промах во время гонки. Второе место с двумя штрафными кругами занял Евгений Гараничев, третьим стал Петр Пащенко.

Отметим, ранее контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко стал вторым, а Бабиков и Латыпов расположились на третьей позиции.

Напомним, что по этим двум гонкам будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

В конце ноября Кубок Мира стартует этапом в финском Контиолахти.