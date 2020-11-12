Бабиков выиграл отборочный масс-старт сборной России, Гараничев — второй

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в рамках сборе в Ханты-Мансийске.
Бабиков допустил один промах во время гонки. Второе место с двумя штрафными кругами занял Евгений Гараничев, третьим стал Петр Пащенко.
Отметим, ранее контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко стал вторым, а Бабиков и Латыпов расположились на третьей позиции.
Напомним, что по этим двум гонкам будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.
В конце ноября Кубок Мира стартует этапом в финском Контиолахти.
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о контрольных стартах национальной команды и определении состава на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.
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