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  • 11:39,  12 ноября 2020
Биатлон
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Бабиков выиграл отборочный масс-старт сборной России, Гараничев — второй

Бабиков выиграл отборочный масс-старт сборной России, Гараничев &#8212; второй
Антон Бабиков. Фото: СБР

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в рамках сборе в Ханты-Мансийске.

Бабиков допустил один промах во время гонки. Второе место с двумя штрафными кругами занял Евгений Гараничев, третьим стал Петр Пащенко.

Отметим, ранее контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко стал вторым, а Бабиков и Латыпов расположились на третьей позиции.

Напомним, что по этим двум гонкам будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

В конце ноября Кубок Мира стартует этапом в финском Контиолахти.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о контрольных стартах национальной команды и определении состава на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.

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