На утро 12 ноября в России был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 21 608 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране —1 858 568 человек, из них активных случаев 438 368.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечилось 1 388 168 человек, еще 32 032 человека стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 66,7 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве был обнаружен 5997 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки, в Московской области — 729 случаев, в Санкт-Петербурге — 1667 случаев, это рекорд для региона.