Российские фигуристки Вероника и Алена Жилины исполнили сложный элемент кантилевер во время тренировки.

Видео, на котором сестры исполняют кантилевер, опубликовано в Instagram «Ангелов Плющенко».

Отметим, на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани сегодня, 12 ноября, состоится заключительный соревновательный день на турнире юниорок-одиночниц. Начало выступлений девушек назначено на 12:00 по московскому времени.

Лидером соревнований после первого дня является Софья Акатьева, которая получила от судей за короткую программу 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла. В прокате фигуристка прыгнула тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. На втором месте пока идет ученица «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина, которая откатала программу без элементов ультра-си и набрала 71,05 балла.