Тренер Хабиба рассказал, чего он боится в Дагестане

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, чего больше всего опасается в Дагестане.

По словам Мендеса, каждый раз, когда он бывает в Дагестане, больше всего его беспокоит вождение без соблюдения правил.

Об этом Мендес рассказал в комментарии к посту Хабиба в Instagram, где боец призвал водителей быть внимательнее на дорогах, отметив большое количество аварий в Дагестане.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.