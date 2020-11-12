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  • 11:44,  12 ноября 2020
Бокс/MMA
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Тренер Хабиба рассказал, чего он боится в Дагестане

Мендес, Нурмагомедов
Хавьер Мендес. Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, чего больше всего опасается в Дагестане.

По словам Мендеса, каждый раз, когда он бывает в Дагестане, больше всего его беспокоит вождение без соблюдения правил.

Об этом Мендес рассказал в комментарии к посту Хабиба в Instagram, где боец призвал водителей быть внимательнее на дорогах, отметив большое количество аварий в Дагестане.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.

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