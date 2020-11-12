Российский нападающий петербургского СКА Максим Грошев продлил контракт с армейским клубом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, руководство петербуржцев продлило контракт с 18-летним игроком до конца сезона-2022/23.

Напомним, 18-летний нападающий Максим Грошев перешел в петербургский СКА в результате обмена с «Нефтехимиком». Нижнекамский клуб получит денежную компенсацию. Несколько дней назад молодой нападающий в составе сборной России стал обладателем Кубка Карьяла.

В нынешнем сезоне Грошев отыграл 17 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Его показатель полезности составил «-4», хоккеист заработал две минуты штрафного времени.

В среднем за матч нападающий проводил на льду 11 минут и 48 секунд. В общем счете Грошев провёл 56 матчей в КХЛ за всю свою карьеру, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.