Российская фигуристка Алина Загитова рассказал, что ей не хватает поездок в Японию.

Спортсменка опубликовала в своем Instagram фотографию и видеоролики, на которых она в самурайском наряде наносит эффектный удар катаной по специально установленной бамбуковой стойке. Загитова взяла в руки меч на мероприятии, которое прошло летом прошлого года в Японии.

«Скучаю по Японии», — написала фигуристка на русском и японском языках.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева продемонстрируют показательные номера на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Соревнования пройдут в «Мегаспорте» 20 и 21 ноября.

На 22 ноября запланирована церемония награждения, после которой победители и призеры этапа представят шоу-номера. В их числе заявлены Загитова и Валиева.