Повторные тестирования футболистов сборной России Антона Заболотного Александра Ерохина и Даниила Лесового не выявили коронавируса.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, повторные тестирования подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные. Отмечается, в данный момент медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

При этом ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными.

Ранее Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус, их изолировали от команды. После этого в основную сборную России довызвали нападающего ЦСКА и молодёжной национальной команды Федора Чалова.