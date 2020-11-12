Антон Бабиков доказал всем, и, в первую очередь, себе, что он достоин представлять главную сборную России. Бабиков отлично провел важнейший сбор в Ханты-Мансийске, заняв третье место в спринте и одержав победу в масс-старте.

Результат неожиданный, но приятный, учитывая, как долго Антон не мог вернуться в сборную. Этот сбор был решающим перед первыми этапами Кубка мира — тех, кто показал тут лучшие результаты, мы увидим уже 28-29 ноября в Контиолахти. Исключение — измученный травмами Александр Логинов, который продолжает готовиться индивидуально и за которым закреплено место как за лидером сборной. Немного несправедливо, но спорить с фактами нельзя: Логинов по-прежнему сильнейший биатлонист страны.

Бабиков же показал, что прошлый сезон был скорее недоразумением, и он остается спортсменом высокого уровня. Черная полоса прошла, и с новым руководством у Антона будет больше шансов представлять Россию на крупных стартах.

Исходя из результатов в Ханты-Мансийске, в этапах Кубка мира будут участвовать также Евгений Гараничев, Петр Пащенко и Эдуард Латыпов. Наверняка кто-то из них станет резервным, и, скорее всего, это будет Латыпов, который попал в тройку лишь один раз, разделив место с Бабиковым и допустив при этом три промаха. Вопросов к Гараничеву с каждым годом становится все больше, прошлый сезон он провалил, но, по-видимому, из-за низкой конкуренции Евгений время от времени будет попадать в состав.

Петр Пащенко в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка России по биатлону, опередив преследователей более чем на 150 очков — уже этого должно быть достаточно, чтобы попасть в сборную, а два пьедестала на сборах только укрепляют его позиции.