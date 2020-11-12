Легендарный российский боец смешанных единоборств стиля Федор Емельяненко рассказал, каких бойцов он считает своими преемниками.

«Конечно, я вижу свою смену в команде Fedor Team. Вадим Немков — уже чемпион, Анатолий Токов и Валентин Молдавский, надеюсь, скоро станут ими», — сказал Емельяненко, слова которого приводит Sport24.

Емельяненко в декабре 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона. В активе 44-летнего бойца 39 побед, шесть поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

Напомним, Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в главном бою турнира Bellator 244 и стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Сейчас Вадиму Немкову 28 лет, он одержал 12-ю победу в 14 поединках. Последний раз Немков проиграл четыре года назад. 9 побед россиянин одержал нокаутом.