Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов рассказал, что может провести бой с чемпионом Bellator в среднем весе Гегардом Мусаси.

«Приятные новости. Скотт Кокер хочет, чтобы я подрался с Гегардом Мусаси. Я этого хочу. Думаю, скоро будут хорошие новости», — сказал Токов, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Мусаси завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе, победив в октябре бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей.

Всего на счету 35-летнего голландского бойца 47 побед, семь поражений и две ничьи. У 30-летнего Токова 29 побед и два поражения.

Ранее Анатолий Токов отреагировал на вызов Магомеда Исмаилова, который изъявил желание провести с ним реванш.