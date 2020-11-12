Наставник сборной Тюменской области и личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский оценил выступление своего подопечного в контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске.

По словам Кугаевского, результаты можно назвать ожидаемыми, хотя и было волнительно. Тренер отметил, Гараничев в этом году раньше всех начал подготовку к сезону. Кугаевский добавил, что в мае и летом Евгений работал в Тюменской области, где специалист помогал ему и очень переживал, сможет ли он эти объёмы переварить, потом что в 32 года есть опасения, «умрёт» спортсмен или побежит, но получилось второе.

«Понятно, что в масс-старте на Кубке мира больше одного промаха допускать нельзя, два – это много. Евгений сам сильно переживает за ошибки на рубежах. Вчера он очень сильно был недоволен своим промахом в спринте. Думаю, что сегодня тоже будет расстроен. При этом в спринте Женя показал лучшую скорострельность, быстрее всех отработал на рубежах», — сказал Кугаевский, слова которого приводит «Тюменская арена».

Напомним, российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в рамках сборе в Ханты-Мансийске. Бабиков допустил один промах во время гонки. Второе место с двумя штрафными кругами занял Евгений Гараничев, третьим стал Петр Пащенко.