Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса.

По словам Ловрена, людям интересно, почему так много травм, но все просто — дело в том, что слишком много игр, невозможно восстановить, когда знаешь, что этот год странный. Хорват отметил, нет подходящего времени для отдыха. Ловрен добавил, лично у него было всего восемь выходных.

«Тони Кроос прав, и многие другие менеджеры повторяют одно и то же снова и снова, но никто не слушает. Люди, которые пишут и определяют расписание матчей, должны задуматься над этой темой», — написал Ловрен в своем Twitter.

Ранее Тони Кроос раскритиковал загруженное расписание и назвал футболистов марионетками ФИФА и УЕФА.

Напомним, Деян Ловрен пропускает ближайшие игры сборной Хорватии. Златко Далич сообщил, что у него небольшое повреждение сухожилия. Ловрен точно не сыграет в матче с Швецией из-за дисквалификации.