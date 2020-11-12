Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи может покинуть свой пост в конце 2020 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, венгра, скорее всего, заменит иностранный специалист. Отмечается, новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин Марк Клаттенбург.

Отметим, Мажич и Клаттенбург заканчивали судейскую карьеру в Китае и сейчас работают на управленческих должностях: Мажич на Кипре, а Клаттенбург – в Греции.

Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м, а также на Евро-2016. Он судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций 2017 года и финал Лиги чемпионов-2018.

Клаттенбург в 2016 году судил финальные матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы, а в 2014-м – игру за Суперкубок УЕФА.