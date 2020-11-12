Московские футбольные и хоккейные клубы смогут проводить свои матчи в присутствии не более 25% болельщиков на трибунах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин ввел дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса, которые вступят в силу 13 ноября и продлятся до 15 января. В рамках этих мер также было ограничено до 25% число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах.

На утро 12 ноября в России был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 21 608 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране —1 858 568 человек, из них активных случаев 438 368.