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  • 15:54,  12 ноября 2020
Фигурное катание
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Жилина исполнила четверной тулуп в каскаде и упала с сольного на ЭКР в Казани

Жилина исполнила четверной тулуп в каскаде и упала с сольного на ЭКР в Казани
Вероника Жилина и Сергей Розанов. Фото: instagram.com/zhilina_veronika_official/

Российская фигуристка Вероника Жилина откатала произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде, но допустила падение, получив от судей 126,4 баллов. В общей сумме фигуристка заработала 197,4 балла и заняла первое промежуточное место.

Отметим, лидером соревнований после первого дня является Софья Акатьева, которая получила от судей за короткую программу 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла. В прокате фигуристка прыгнула тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. На втором месте пока идет ученица «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина, которая откатала программу без элементов ультра-си и набрала 71,05 балла.

Ранее Вероника и Алена Жилины исполнили сложный элемент кантилевер во время тренировки.

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