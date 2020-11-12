Президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил, что город готов видеть Алину Загитову у себя.

«А что, Петербург не может принять Загитову? Петербург может принять, Петербург может реализовать свои проекты. Мы готовы к таким спортсменам, мы готовы им помогать в первую очередь. Алина Загитова, Евгения Медведева могли бы приехать в наш регион, выступать за нас, получать правильное отношение и условия к себе», — сказал Чопозов, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее президент федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил, что в организации хотели бы провести церемонию прощания с тренером Игорем Москвиным, который умер 10 ноября.