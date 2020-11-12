Акатьева прыгнула два квада и триксель и обошла Жилину в Казани

Российская фигуристка Софья Акатьева откатала произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Фигуристка исполнила два четверных тулупа и тройной аксель, получив от судей более 151 балла. В общей сумме фигуристка заработала более 231 балла и заняла первое в произвольной программе, обойдя Веронику Жилину.

Ранее Вероника Жилина откатала произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде, но допустила падение, получив от судей 126,4 баллов. В общей сумме фигуристка заработала 197,4 балла и заняла первое промежуточное место.