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  • 15:55,  12 ноября 2020
Фигурное катание
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Акатьева прыгнула два квада и триксель и обошла Жилину в Казани

Акатьева прыгнула два квада и триксель и обошла Жилину в Казани
Софья Акатьева. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Софья Акатьева откатала произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Фигуристка исполнила два четверных тулупа и тройной аксель, получив от судей более 151 балла. В общей сумме фигуристка заработала более 231 балла и заняла первое в произвольной программе, обойдя Веронику Жилину.

Ранее Вероника Жилина откатала произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде, но допустила падение, получив от судей 126,4 баллов. В общей сумме фигуристка заработала 197,4 балла и заняла первое промежуточное место.

Отметим, лидером соревнований после первого дня была также Акатьева, которая получила от судей за короткую программу 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла.

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