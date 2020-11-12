Акатьева стала второй фигуристкой в истории, прыгнувшей в одной программе и четверной, и тройной аксель

Российская фигуристка Софья Акатьева вошла в историю, став второй фигуристкой, прыгнувшей в одной программе и четверной, и тройной аксель.

Первой была американская фигуристка Алиса Лью.

Отметим, Софья Акатьева одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Фигуристка исполнила два четверных тулупа и тройной аксель, получив от судей 151,32 балла.

В общей сумме фигуристка заработала более 231 балла и заняла первое место в произвольной программе, обойдя Веронику Жилину, которая заняла третье место в произвольной программе с 126,4 баллами. Второй стала Алина Горбачева — у нее 128,77 баллов.