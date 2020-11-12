Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу в соревновании одиночниц на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Фигуристка исполнила два четверных тулупа и тройной аксель, получив от судей 151,32 балла. В общей сумме фигуристка заработала 231,44 балла и заняла первое в произвольной программе, обойдя Веронику Жилину, которая заняла второе итоговое место, получив 197,45 баллов.

Третьей стала Алина Горбачева — у нее 128,77 баллов за произвольную программу и 193,68 в сумме.

Отметим, лидером соревнований после первого дня была также Акатьева, которая получила от судей за короткую программу 80,12 баллов, в том числе четыре бонусных балла.

Напомним, Софья Акатьева с начала спортивной карьеры тренируется в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», сейчас фигуристке 13 лет.