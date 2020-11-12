Сборная Англии встретится с командой Ирландии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 12 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 23:00 по московскому времени.

Англия

Одним из главных аргументов в пользу сборной Англии является триумф над Бельгией со счётом 2-1. Матч проходил в октябре, и Бельгия изначально выступала фаворитом, причём они первыми забили гол, однако англичане совершили камбек и закрыли встречу в свою пользу.

Однако остальные встречи команда отыграла достаточно посредственно. Если сравнить матч с бельгийцами и с остальными командами, то невооружённым взглядом можно сделать вывод, что звездные игроки АПЛ были не так замотивированы.

Сборная еле-еле обыграла Исландию, а затем дважды сыграла с датской сборной, где оба раза не выиграли. Сперва в Копенгагене на гостевых трибунах встреча закончилась безрезультативна, а дома и вовсе проиграли.

В рамках товарищеского матча также была встреча с Уэльсом, где сборная Англии одержала победу со счётом 3-0, однако важным фактором является сам формат встречи. Эксперты считают, что если бы матч прошёл в рамках официального поединка, результат мог бы быть совсем иным.

Ирландия

Команда из Ирландии сыграла достаточно слабо половину осени. Клуб больше не имеет шансов проявить себя на чемпионате Европы, так как не смогут на него попасть. В первых числах октября сборная не смогла справиться со Словакией.

Лига наций для клуба складывается также достаточно проблематично. За четыре сыгранных матча они не смогли выиграть ни один: две ничьи и два поражения.

Согласно статистике, ирландцы испытывают большие проблемы с нападением, у клуба не получается дожать атаку и завершить её голом. За последние пять сыгранных встреч они забили только один гол.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Англии. На хозяев можно поставить за 1.36, ничью предлагают за 5.55, а победу Ирландии — за 11.50.

Эксперты считают, что у сборной Англии в данном матче нет такой сильной мотивации выкладываться на полную и поэтому, несмотря на ужасные результаты Ирландцев, могут удивить материковых соперников и предлагают рассмотреть победу Ирландии или ничью с коэффициентом 4.30.