Стать киберспортментом — мечта подростков и более старших геймеров, делать реймейджи под топот стадионов и тащить неимоверные клатчи 1 в 5 под крики толпы. И многие, влюбившись в эту мечту, упорно тренируются, играют рейтинговые игры и пытаются попасть на вершину Олимпа славы и денег. В этой статье мы расскажем вам о самых лучших путях пробиться в киберспорт в CS:GO.

Если в Dota 2 пробиться в киберспорт можно только одним способом играть рейтинговый матчмейкинг, то в CS:GO ранг Глобал не даёт большим словом ничего. Дело в том, что античит от разработчиков шутера Valve не работает должным образом и поэтому сложно понять, перед тобой сильный игрок или хорошо замаскированный читер.

Платформа FACEIT и ESEA являются двумя основными платформами, на которых играют абсолютное большинство киберспортсменов и команд.

FACET представляет собой большую структуру с множеством лиг, как сторонних, так и от самого ресурса. Ранги разделены здесь на десять уровней, от первого и до десятого. После получения максимального уровня можно продолжать двигаться дальше и уже бороться за значительные призовые в рамках лиг и попытаться пройти в главную лигу FACET Pro League, в которой располагаются киберспортсмены высоких рангов, включая лучшие команды мира, например, Astralis, Natus Vincere, Vitality, Fnatic и другие.

FACEIT Pro League — ладдер для профессиональных игроков, куда можно попасть по инвайту или через систему отборочных турниров. Ежемесячно в европейском дивизионе разыгрывается $20 тыс.

Так, польский игрок Карол rallen Радович стал чемпионом европейского дивизиона этой самой лиги. За 112 сыгранных матчей за октябрь винрейт киберспорсмена составил порядка 57%, что является очень достойным результатом. Радович получил на свою карточку 4 500 долларов.

Именно попав в эту лигу, молодых игроков начинают скаутить менеджеры и после приглашать в крупные команды. Безграничное упорство, удача и стойкость духа могут привести любого человека в эту лигу, главное отдаваться делу полностью.