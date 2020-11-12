Стало известно имя арбитра, который обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России.

Как сообщает «Москва.ру» со ссылкой на официальный телеграм-канал сборной России по футболу, встречу, которая состоится 15 ноября, рассудит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком. Ассистировать Марчиняку будут его соотечественники Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным судьей назначен Павел Гиль, который также представляет Польшу.

Отметим, что матч Турция — Россия пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в 20:00 по московскому времени.

Напомним, сборная России по футболу сегодня, 12 ноября, проведет товарищеский матч с национальной командой Молдавии в Кишиневе. Начало встречи на стадионе «Зимбру» назначено на 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна здесь.