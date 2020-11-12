Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о соперничестве российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Нет ли впечатления, что между Трусовой и Косторной весьма натянутые отношения? Дружбы между соперниками быть не может, поверьте. Это сейчас у меня прекрасные отношения с Марией Бутырской. А когда мы выступали, то никаких задушевных встреч и разговоров не было», — сказала Слуцкая, слова которой приводит Team Russia.

Она отметила, что если Трусову и Косторную не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет» и «пока» вполне достаточно.

Ранее Ирина Слуцкая объяснила, с чем связана острая реакция на уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.