Руководство Союза биатлонистов России утвердило критерии отбора в национальную команду для участия в соревнованиях сезона-2020/21.

В Первенстве мира в Обертиллиахе примут участие юноши и девушки 2002-2003 года рождения. Состав спортивной сборной команды из пяти юношей и пяти девушек будет сформирован по результатам

отборочных соревнований.

На этапы Кубка IBU (январь 2021) отбираются шесть мужчин и столько же женщин, из них четыре мужчины и четыре женщины, которые набрали наибольшее суммарное количество очков на Чемпионате и Кубке России в Ижевске и находятся в топ-15 общего рейтинга СБР, а также два мужчины и две женщины по решению тренерского штаба команды.

На чемпионат Европы в Душники-Здруй в состав команды включаются также по шесть мужчин и женщин, которые будут выбраны решением главного тренера и тренеров спортивной сборной команды России по биатлону по итогам выступлений на этапах КМ, Кубка IBU, а также чемпионы Европы 2020 года в индивидуальных олимпийских видах программы, которые имеют персональную дополнительную квоту.